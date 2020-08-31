السعودية اليوم / فرنسا تسجل 5413 إصابة جديدة بكوفيد-19



باريس 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 5413 إصابة جديدة بفيروس

وبحسب وكالة الصحة الوطنية بفرنسا، واصل معدّل إيجابيّة الفحوص (أي عدد الأشخاص الذين يُثبت الفحص إصابتهم، مقسوماً بعدد الذين يُجرون الفحص) تزايده مسجّلاً نسبة 4,1% على مدى الأيّام السبعة الأخيرة، في مقابل 4% يوم السبت و3,6% الأربعاء.

وخلال أربع وعشرين ساعة، ارتفع عدد بؤر العدوى التي يتمّ التحقّق منها، من 40 إلى 346.

ومنذ بداية الجائحة، توفّي 30,606 أشخاص في فرنسا جرّاء الفيروس.

// انتهى //

23:53ت م

0241



باريس 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 5413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19).وبحسب وكالة الصحة الوطنية بفرنسا، واصل معدّل إيجابيّة الفحوص (أي عدد الأشخاص الذين يُثبت الفحص إصابتهم، مقسوماً بعدد الذين يُجرون الفحص) تزايده مسجّلاً نسبة 4,1% على مدى الأيّام السبعة الأخيرة، في مقابل 4% يوم السبت و3,6% الأربعاء.وخلال أربع وعشرين ساعة، ارتفع عدد بؤر العدوى التي يتمّ التحقّق منها، من 40 إلى 346.ومنذ بداية الجائحة، توفّي 30,606 أشخاص في فرنسا جرّاء الفيروس.// انتهى //23:53ت م0241

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