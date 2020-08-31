السعودية اليوم / كينيا تسجل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



نيروبي 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجلت كينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 263 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 34057 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 574 وفاة.

// انتهى //

23:53ت م

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نيروبي 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجلت كينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 263 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 34057 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 574 وفاة.// انتهى //23:53ت م0240

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