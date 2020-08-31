السعودية اليوم / مالي تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



باماكو 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2757 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 126 وفاة.

// انتهى //

23:08ت م

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باماكو 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2757 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 126 وفاة.// انتهى //23:08ت م0231

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