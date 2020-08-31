البرلمان العربي: استهداف مطار أبها عمل إرهابي جبان

2020-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة بدون طيار مفخخة بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بـ مطار أبها الدولي، والتي اعترضتها بنجاح ودمرتها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مساء أمس الأحد والذي نتج عنه تساقط بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار بالمدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

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وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف الميليشيا الإنقلابية مطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة هو عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بالقانون الدولي، مما يستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقًا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد السلمي على أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعمل من خلال هجماتها الإرهابية المتكررة تجاه المدنيين والأعيان المدنية على تنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال الإرهاب والعنف وإراقة الدماء واستهداف المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت المدنية.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإيقاف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية ومحاسبة النظام الإيراني الراعي والداعم والممول لها، مجددًا طلبه لمجلس الأمن الدولي بوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة المتكررة التي تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



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