فندق 5 ستارز يحوّل مسبحه إلى مزرعة أسماك بسبب كورونا

2020-08-31

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

بعد الخسائر الاقتصادية الفادحة التي خلّفتها جائحة كورونا حول العالم، حوّل فندق (5 ستارز) في جنوب الهند حوض السباحة الخاص بالنزلاء إلى مزرعة للأسماك، لتعويض بعض الخسائر.

اكتظاظ أسماك اللؤلؤ:

وقال مدير الفندق بمنتجع أفيدا في ولاية كيرالا: قبل أشهر كان المسبح البالغ 500 قدم مليئًا بالسياح الأوروبيين، غير أنه أصبح مكتظًّا بالآلاف من أسماك اللؤلؤ بعدما أمرت السلطات بإغلاق الفندق منذ مارس الماضي.

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وأضاف: لن تغطي المزرعة المؤقتة الخسائر الناجمة عن الوباء لكنها ستساعد في تغطية الفواتير الأساسية لحين مباشرة العمل وعودة السياح.

واستدرك: هو مشروع ناجح وسننقله لاحقًا إلى موقع آخر.

تصرفات إيجابية مشجعة:

ورأى الاقتصادي السعودي جمال محمد أن الخسائر التي ترتبت على الفنادق كبيرة ولا يمكن حصرها لذا نجد أن بعض أصحابها حاولوا أن يكون لهم مصدر دخل ولو قليل يغطي بعض التكاليف، فالآثار التي ترتبت على الجائحة لا يمكن وصفها، ومن وجهة نظره ما فعله صاحب الفندق خطوة مشجعة وخصوصًا في دولة مثل الهند.

التعويض لا يغطي:

وأكد محمد أنه منذ انتشار جائحة كورونا تراجعت نسبة إشغال الفنادق في دول العالم، ومعظم العاملين في هذا القطاع فقدوا وظائفهم، ورغم أن التعويض لا يغطي الكثير من الآثار الاقتصادية التي ترتبت على الفنادق إلا أن جميع الفنادق العالمية أكملت استعداداتها لمرحلة ما بعد كورونا، من خلال تجهيز الأنظمة الرقمية التي تضمن تقليل الاحتكاك بالنزلاء إلى حده الأدنى، بالإضافة إلى إطلاق الحملات الترويجية والعروض المتنوعة، وتجديد الشراكات مع شركات السياحة العالمية، ومواقع الحجز الإلكتروني.





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