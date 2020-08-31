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أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار مفخخة، لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية اليوم، الذي نتج عنه تساقط بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار بالمدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.
وتفصيلاً، أكد رئيس البرلمان العربي في بيان، أن استهداف الميليشيا لمطار أبها الدولي عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية، المحميين بالقانون الدولي، مما يستوجب الأمر تحركاً دولياً عاجلاً، لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعرب الدكتور "السلمي" عن تضامن ووقوف البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 12:38 AM
"السلمي" جدد تضامنه مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها
أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار مفخخة، لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية اليوم، الذي نتج عنه تساقط بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار بالمدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.
وتفصيلاً، أكد رئيس البرلمان العربي في بيان، أن استهداف الميليشيا لمطار أبها الدولي عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية، المحميين بالقانون الدولي، مما يستوجب الأمر تحركاً دولياً عاجلاً، لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعرب الدكتور "السلمي" عن تضامن ووقوف البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
، "البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه مطار أبها ،
المصدر : الخليج 365
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