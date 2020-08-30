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تدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر أطلقته الميليشيا من الحديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر أطلقته ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الأحد تم اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بـ مطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار.
وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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