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3 ملايين و500 ألف حصلوا على معلومات الدخول لمنصة مدرستي
منظومة توكلنا وجدت لتوفير قناة رسمية مساندة لها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عبدالرحمن الزيد، مدير العناية بالمستفيدين لمنظومة توكلنا، أن المنظومة وجدت لتوفير قناة رسمية مساندة وداعمة ومساعدة لملايين المستخدمين والمستفيدين من منصة مدرستي.
أضاف الزيد في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد، أن الذين حصلوا على معلومات الدخول لمنصة مدرستي حتى الآن من معلمين وطلاب حوالي 3 ملايين و500 ألف.
ما هي منصة مدرستي ؟
هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.
وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.
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