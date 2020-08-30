محمد بن مسعود - الدمام - إجمالى الإصابات بلغ 2757 حالةً والوفيات 126 سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة في مالي، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2757 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 126 وفاة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 11:56 PM Advertisements إجمالى الإصابات بلغ 2757 حالةً والوفيات 126 مالي تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة مالي تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة في مالي، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2757 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 126 وفاة.

الكلمات المفتاحية ، مالي تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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