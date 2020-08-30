شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فتح المسجد الحرام الخميس المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشفت مصادر إعلامية ما تم تداوله عن فتح المسجد الحرام الخميس المقبل، مؤكدة أن الجهات الرسمية لم تصدر توجيهات بفتحه حتى الوقت الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين، وفقًا لـ " سبق".
ويذكر أن تعليق الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي يأتي بالتعاون من رئاسة شؤون الحرمين، ومع الجهات الأمنية والصحية.
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