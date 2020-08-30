شكرا لمتابعة خبر عن استثناء المعلمين من الحضور سيكون بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح مصدر وزاري إن استثناء المعلمين من الحضر سيتم وفقًا لآلية محددة وفقًا لأنباء متداولة. أوضح مصدر وزاري إن استثناء المعلمين من الحضر سيتم وفقًا لآلية محددة وفقًا لأنباء متداولة. ومن المرتقب أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية مع حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة يوما واحدا في الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة ولمكتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة، وفقًا للمصدر الوزاري. اقرأ أيضًا..

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