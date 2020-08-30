شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: استثناء المعلمين والمعلمات من الحضور والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أصدرت وزارة التعليم، قرارًا باستثناء المعلمين والمعلمات المغتربين من الحضور، حيث أن الأمر عائد لقائد المدرسة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وضعت فيه الوزارة خططًا شاملة تبدأ من تحديد الفئات المستهدفة ودراسة كافة الظروف للطلاب والمعلمين لإنجاح تجربة التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي.
وتبين أنه يتم تدريب كافة المستفيدين على منصة مدرستي، كما أن المنصة مزودة بأكثر من 100 ألف سؤال للقييم الذاتي.
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