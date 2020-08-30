شكرا لمتابعة خبر عن التعليم :" منصة مدرستي" يمكن أن تستفيد بها المدارس الأهلية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح ابتسام الشهري المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن الوزارة وضعت خطط شاملة تبدأ من تحديد الفئات المستهدفة ودراسة كافة الظروف للطلاب والمعلمين لإنجاح تجربة التعليم عن بُعد من خلال "منصة مدرستي"

وقالت الشهري خلال برنامج " ياهلا " : نقوم بتدريب كافة المستفيدين على "منصة مدرستي"، والمنصة مزودة بأكثر من 100 الف سؤال للقييم الذاتي.

وأكدت الشهري على أن "منصة مدرستي" يمكن أن تستفيد بها المدارس الأهلية أيضا مع الحكومية.