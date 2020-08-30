شكرا لمتابعة خبر عن أمين الرياض يُعلق على تنفيذ أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير مخلفات البناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض إن أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير مخلفات البناء في المملكة تعد أحد أبرز المشروعات النوعية والخطوات الاستثمارية الجادة نحو مدينة صحية ومستدامة بيئيًا.

وأضاف أمين الرياض:" سعداء بالشراكة بين أمانة منطقة الرياض وشركة سرك المملوكة لصندوق الاستثمارات "، لافتا:" نتطلع لمزيد من التعاون مع الشركاء لتحسين جودة الحياة ".

وأوضح أن الأعمال قائمة ومستمرة لتنفيذ أول منشأة متخصصة في المملكة لإعادة تدوير النفايات، مبينا:" ستسهم عند تشغيلها في الاستفادة من مخلفات البناء والهدم القابلة للتدوير بما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في العاصمة ".