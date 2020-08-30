شكرا لمتابعة خبر عن سبب منع المواطن السعودي الذي قُتل غدرًا بالقاهرة من العودة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، عن سبب مكوث المواطن السعودي الذي قُتل غدرًا داخل شقته بحي السيدة زينب، في مصر.

وأكدت أن المجني عليه فضل البقاء في مصر بعد توقف الرحلات بسبب جائحة فيروس كورونا التي أغلقت المطارات وأوقفت الرحلات الخارجية، لحين عودة الرحلات مرة أخرى.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن تورُّط فتاتين وشابين في الحادثة، حيث حاولت إحدى الفتيتات تخدير المجني عليه؛ لتسلل البقية إلى الشقة وسرقته .

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