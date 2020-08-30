تعميم للتعليم.. تأجيل المطالبة بإجراء الكشف الطبي كأحد متطلبات التسجيل الواردة في دليل القبول

للطلاب المستجدين بالصف الأول ومرحلة رياض الأطفال
كشفت مصادر لعاجل، في تصريحات خاصة، عن قيام وزارة التعليم، بإصدار تعميم لجميع المدارس الابتدائية، ورياض الأطفال الحكومية والأهلية بشأن الكشف الطبي على الطلاب والطالبات المستجدين.
وذكرت الوزارة في التعميم، أنه بشأن الكشف الطبي للطلاب المستجدين بالصف الأول، ومرحلة رياض الأطفال، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وتطبيقًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا، تؤكد الوزارة تأجيل المطالبة بإجراء الكشف الطبي كأحد متطلبات التسجيل الواردة في دليل القبول والتسجيل في التعليم العام للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الاول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي١٤٤٢.
وأوضحت الوزارة في التعميم، أنه سيتم إجراء الكشف الطبي للطلاب المقبولين بعد انتهاء الجائحة خلال العام الدراسي.
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