وزارة التعليم تبحث عن متعهدين لتشغيل المقاصف المدرسية وفق شروط محددة

حال إقرار عودة الطلاب والطالبات حضوريًا..
ذكرت مصادر لعاجل، في تصريحات خاصة، أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت تعميمًا عاجلًا وهامًّا، طالبت خلاله بالبحث عن متعهدين من ذوي الخبرة المؤهلين لتشغيل المقاصف المدرسية وفق الشروط والمواصفات الواردة بالعقد الموحد مع التأكيد على عدم التوقيع مع اَي منهم، لحين التعميم لاحقًا بالبدء في توقيع العقود وفق إجراءات محددة سيتم الإبلاغ بها.
وأشار التعميم، إلى مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في المتعهدين لتشغيل المقاصف، وهي على النحو التالي:
أولًا: حصول المدرسة على سجل تجاري ساري المفعول في مجال التغذية والإعاشة.
ثانيًا: وجود العدد الكافي من العمالة المشغلة للمقصف المدرسي على كفالة المتعهد مع إقامات وجوازات سارية المفعول وإحضار الأصل للمطابقة.
ثالثًا: حصول العمالة على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
رابعًا: توافر صورة من شهادة الزكاة والدخل، وصورة من الاشتراك في الغرفة التجارية، وصورة من التأمينات، وصورة من شهادة السعودة.
ويأتي ذلك إشارة إلى التعميم الوزاري، بشأن العقد الموحد لتقديم خدمات التغذية المدرسية، ولأهمية الاستعداد لعودة الطلاب والطالبات حضورياً في حال إقرارها.
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