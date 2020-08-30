مصادر توضح حقيقة صرف أجهزة «لاب توب» لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أكدت مصادر لـ«عاجل»، عدم صحة مقطع الفيديو الذي راج في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يزعم أن مكتب الضمان الاجتماعي توزع أجهزة حواسيب محمولة «لاب توب» لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشرط الذهاب للمكتب، وهو ما سببّ إرباكًا في بعض مكاتب الضمان اليوم بعد تدفق العديد من المستفيدين.

وأوضحت المصادر، أن ما ورد في المقطع غير صحيح جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أن مكاتب الضمان الاجتماعي لا توزع تلك الحواسيب للأسر الضمانية.

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وأضافت، أن مؤسسة تكافل الخيرية قد أطلقت مبادرة لتوفير الأجهزة اللوحية للطلبة والطلاب المحتاجين حسب معايير الاستحقاق المطبقة لديها.

وطالبت المصادر، بعدم تصديق هذه الشائعات أو ترويجها، مع ضرورة الرجوع للمصادر الموثوقة التي تعلنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عقب توافد أعداد كبيرة اليوم من مستحقي الضمان الاجتماعي لبعض المكاتب وتكبّد بعضهم مشقة السفر خاصة من سكان القرى.

وكان وزير التعليم د.حمد آل الشيخ، قد أعلن قبل يومين أن مؤسسة تكافل الخيرية ستوزع الأجهزة على الطلبة الذين لا يستطيعون توفيرها، فيما أوضحت وزارة التعليم أن من يعاني من مشاكل في الاتصالات فيمكنه متابعة الدروس عبر بث قناة عين الفضائية.