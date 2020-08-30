اللاكروس السعودي يجتمع بقيادات الاتحاد الدولي عن بُعد

عـقدت اللجنة الفنية للاتحاد السعودي للاكروس، مؤخراً اجتماعًا تعريفيًّا «عن بُعد» برئاسة عبير الحميدي عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة مع رئيس التطوير لدى الاتحاد الدولي للاكروس أ. بوب ديماركس و رئيس التطوير الرياضي أ. تي جاي بيوكانون بحضور رئيس مجلس ادارة الاتحاد يزيد الرشيد ونائبه الدكتور عبدالله الحيدري.

كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية للاتحاد ممثلةً في الأستاذة أمل القرافي المدير التنفيذي للاتحاد والأستاذ محمد النعيمي والأستاذ فهد السحيباني والأستاذ محمد النفيسي.

واستعرضت اللجنة الفنية في الاجتماع أعضاء فريق عمل الاتحاد والجهود المبذولة لتأسيس اتحاد يمتاز بمستوى عالٍ إدارياً ورياضياً بدعم كامل من سمو وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية واهتمام خاص بتعزيز الرياضات العالمية ومنسوبيها وإدراجها في اللجنة.

واختتم أعضاء الاتحاد الدولي الاجتماع بعرض خطوات التطوير وفرص الدعم المتاحة لتمكين الاتحاد السعودية للاكروس من الحصول على العضوية الدولية، ومناقشة الخطة الاستراتيجية والتطويرية التي تحقق شروط العضوية وتعزز من زيادة عدد الممارسين والمهتمين وتبادل الخبرات بين الطرفين.