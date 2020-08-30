«التدريب التقني» توضح سبب ظهور رسالة الرمز خطأ أثناء الدخول على «البلاك بورد»

تفاعلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع تساؤل طالب مستجد يواجه مشكلة في الدخول على بوابة البلاك بورد؛ حيث تظهر له رسالة الرمز خطأ أثناء دخوله في كل مرة.

وجاء تساؤل الطالب الذي ورد عبر خدمة المستفيد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كالتالي:- «أنا طالب مستجد وكل ما دخلت على البلاك بورد يقولي الرمز خطأ مايفتح ايش المشكله؟».

وردت خدمة المستفيد قائلة «نفيدكم بأن هذا الأسبوع هو تهيئة للمستجدين أسوة بوزارة التعليم وسيتم إمكانية الدخول خلال الايام القادمة- حفظكم الله ورعاكم».