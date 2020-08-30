تعرّف على حل الخلافات خارج أروقة المحاكم في 9 خطوات

من خلال إطلاق منصة «تراضي»، حرص وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، على إيجاد وسيلة لحل الخلافات خارج أروقة المحاكم، وسعى في ذلك حتى أنشأ مركز المصالحة.

وقد أثبتت الدراسات أن 70% من القضايا ممكن حلها صلحًا، لو وجدت آلية واضحة وميسرة للأطراف.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر» نشرت وزارة العدل «إنفوجرافا» لتوضح إتمام عملية الصلح عبر منصة «تراضي»، في 9 خطوات تبدأ بالدخول إلى المنصة، ثم اختيار أيقونة طلب صلح، وتعبة النموذج المعد لذلك، واستلام رسالة تأكيد الطلب، ثم استلام رسالة بموعد جلسة الصلح، وعقد جلسة الصلح «عن بُعد».

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وفي الخطوة التالية يتم اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح ثم الموافقة على وثيقة الصلح عن طريق النفاذ الوطني الموحد «أبشر»، وأخيرًا إصدار وثيقة الصلح بعد الاعتماد من وحدة الاعتماد.

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