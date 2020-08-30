«الصحة» تكشف نسب إصابات كورونا الجديدة بين الذكور والإناث.. لمن الغلبة؟

أعلنت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة اليوم الأحد، بفيروس كورونا وعددها 910 حالات، بلغت نسبة الإناث فيها 42% إناث، و58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5 %.

وأشار مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكنور محمد العبد العالي، خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة إلى إجراء 37466 فحصاً مخبرياً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ودعا الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لأنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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وجدّد التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

كما يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأوّلية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى314.821 حالة. فضلاً عن تسجيل 1226 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى289.667 حالة، كما تمَّ تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3870 حالة.