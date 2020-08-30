بالأرقام.. «الصحة» تُحدد المناطق الأكثر والأقل إصابة بكورونا في المملكة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الأحد 910 إصابات جديدة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 66 إصابة جديدة، وحلّت جدة في المرتبة الثانية بـ64 حالة، فيما تم تسجيل (45 في الرياض 41 في المدينة المنورة 39 في تبوك 36 في جازان 30 في الهفوف 30 في ينبع 28 في الطائف 25 في أبو عريش 22 في بيشة 20 في الحرجة 20 في الدمام 18 في صبيا 17 في حائل 17 في بريدة 16 في المبرز 14 في حفر الباطن 13 في القنفذة 11 في القطيف 11 في مهد الذهب 11 في صامطة 11 في بللسمر 10 في عرعر 10 في نجران 10 في بيش 10 في بلجرشي ).

كما تسجيل (9 في المذنب 8 في العيدابي 8 في سكاكا 8 في الخرمة 8 في دومة الجندل 8 في الخفجي 8 في الحجرة 7 في أبها 7 في خميس مشيط 7 في سبت العلاية 7 في المخواة 7 في يدمة 7 في الليث 7 في العيص 6 في الرس 6 في شرورة 6 في رجال المع 5 في الأسياح 5 في الخبر 5 في سراة عبيدة 5 في عنيزة 5 في القريات 5 في ثريبان 5 في الجفر ).

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في حين تم تسجيل (4 في عفيف 4 في بقيق 4 في الكامل 4 في النعيرية 4 في فيفا 4 في الريث 3 في الموسم 3 في بدر الجنوب 3 في بارق 3 في الباحة 3 في المحاني 3 في الجبيل 3 في البدائع 3 في الأرطاوية 3 في رفحا 3 في المزاحمية 3 في القريع 2 في الدلم 2 في الزلفي 2 في مليجة 2 في تبالة 2 في عيون الجواء 2 في قلوة 2 في خيبر 2 في القويعية 2 في البكيرية 2 في الدرعية 2 في وادي الدواسر).

وأخيرًا تم تسجيل (1 في خليص 1 في رفائع الجمش 1 في الدائر 1 في القوارة 1 في ثار 1 في المضة 1 في أحد رفيدة 1 في العارضة 1 في المجمعة 1 في طريف 1 في الظهران 1 في قصيباء 1 في رياض الخبراء 1 في صفوى 1 في ضرما 1 في تثليث 1 في النماص 1 في العقيق 1 في تربة 1 في السليل 1 في تمير 1 في المظيلف 1 في أضم 1 في قرية العليا 1 في راس تنورة 1 في الفرشة 1 في البشائر).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى314.821 حالة. فضلاً عن تسجيل 1226 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى289.667 حالة، كما تمَّ تسجيل 30حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3870 حالة.