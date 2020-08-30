ضعف الإنترنت يربك التسجيل في منصة التعليم عن بعد

طالب أثناء محاولته الدخول إلى منصة مدرستي أمس (تصوير: يحيى مدخلي)

أربك ضعف الاتصال بالإنترنت دخول الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي وعدم قدرة الكثيرين على تفعيل حساباتهم في منصة «مدرستي». وفي ظل محاولات الكثير من الطلاب الدخول إلى المنصة إلا أن مسألة تفعيل الحساب فيها شكلت أيضا هاجسا بالنسبة للكثيرين الأمر الذي دفع الوزارة للإعلان عن تسهيل حصول الطلاب والطالبات على حساباتهم الخاصة للدخول إلى المنصة، وأدوات مايكروسوفت. وقالت إنه يمكنهم الآن القيام بذلك أيضا من خلال التحديثات التالية على المنصة: حساب ولي الأمر، أو قائد المدرسة.

استمرار الشكاوى

اشتكى كثير من الطلاب والطالبات أيضا من عدم توفر بياناتهم الخاصة في تطبيق «توكلنا» وهي الخطوة الأولى التي أعلنت عنها الوزارة ضمن آلية الدخول إلى حساب مايكروسوفت وتوثيق الحساب.

وضجت مواقع التواصل بالكثير من الشكاوى خصوصا بما يتعلق بعدم إمكانية دخول المنصة في المقام الأول الأمر الذي فسره تقنيون لـ»دوت الخليج» بأنه ضغط على شبكات الإنترنت بالإضافة إلى ضعف الشبكة وعدم قوتها وهذا الأمر يتفاوت من مكان إلى آخر حسب المشغل للشبكة نفسها.

يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت أمس عن تأجيل الدراسة عن بعد لمدة أسبوع بعد أن كان من المقرر بدايتها أمس الأحد ليبقى الأسبوع الأول للتسجيل والتهيئة والتدريب.

تعديلات في المنصة

قالت وزارة التعليم أمس إنها عدلت آلية الدخول إلى منصة «مدرستي» وذلك من خلال خيارات جديدة تسهل على الطلاب والطالبات الدخول إلى المنصة وليس بالطريقة السابقة التي كانت تتطلب الحصول على بريد خاص بالطالب وكذلك رقم سري وتفعيل ذلك عبر المنصة نفسها من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف.

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ويمكن لأولياء الأمور حاليا الدخول للمنصة من خلال حسابهم أي أن الطالب يستخدم حساب ولي الأمر للدخول وبدء العملية التعليمية، وكذلك يمكن الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب، فضلا عن أيقونة تصفح المحتوى التعليمي.

صعوبات تقنية

تواصلت شكاوى الطلاب والطالبات قبل بداية العام الدراسي وحتى يوم أمس من عدم إمكانية الدخول إلى منصة «مدرستي» الأمر الذي أربك الكثيرين منهم، في حين أكدت الوزارة مساء أول من أمس أن الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد سيخصص للتسجيل والتهيئة والتدريب.

ضعف الاتصال

حول قدرة المنصة على تحمل عدد المستخدمين الذي يتجاوز 6 ملايين من طلاب ومعلمين، صرح مصدر تقني لـ»دوت الخليج» بأنه يمكن للمنصة تحمل هذا العدد وأكثر في المنصة، وهذا الأمر يعتمد بشكل كبير على الإعدادات والضبط الموجود في المنصة، ومن المؤكد أنه تم القيام بوضع سيرفرات تحتمل هذه الأعداد وعمل الاحتياطات اللازمة في حال تعطل أحدها.

كذلك مسألة التعليق وعدم القدرة على الدخول للمنصة وحضور الدروس يعتمد بشكل أساسي على قوة الاتصال بالإنترنت، وقد يواجه أحد الطرفين الرئيسين (المعلم والطالب) ضعفا في الإنترنت، إذا فالمشكلة ليست مرتبطة فقط بالمنصة وحسب بل بجودة الاتصال بالشبكة، ووجدنا هذه المشكلة أيضا في بعض المدارس الأهلية فليست المسألة مرتبطة فقط بمنصة «مدرستي».