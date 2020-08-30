ترقيم الإبل المسجلة خلال الأشهر الـ3 المقبلة

ويعود التأخر في ذلك لتعرض دول العالم بما فيها المملكة لجائحة كورونا وتأخر بعض ملاك الإبل بطلب تقديم الخدمة في موقع الوزارة، إضافة إلى تزايد عدد المتقدمين للتسجيل والترقيم الذي تجاوز أكثر من 16.000 من مالكي الإبل وتسجيل أكثر من 300.000 متن من الإبل على موقع الوزارة قبيل انتهاء المهلة.
وطالبت الوزارة جميع مالكي الإبل الذين لم يسجلوا في موقع الوزارة (www.mewa.gov.sa) لطلب الخدمة سرعة التسجيل والاستفادة من الخدمة المقدمة لهم.
يذكر أن التسجيل الإلكتروني في مشروع ترقيم الإبل في جميع مناطق المملكة تجاوز أكثر من 1.100.000 من خلال المنصة الإلكترونية.
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