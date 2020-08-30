التداخل يوقف تراخيص البناء في مخطط العبير بالمجاردة

أدى تداخل حدود مخطط العبير التابع لوزارة الإسكان في محافظة المجاردة مع حدود مخطط مستشفى المجاردة الجديد الواقع في نفس الموقع إلى إيقاف منح المواطنين المستفيدين من أراضي الإسكان تراخيص بناء لهم بالموقع.

وعلمت «دوت الخليج» أن هناك مساعي لحل الأمر بين وزارتي الصحة والإسكان، وأنه وقفت لجنة مشكلة من الصحة وبلدية المجاردة على الأرض ولاحظت تعدي مخطط الإسكان بمساحة بسيطة جدا على الأرض المخصصة لمشروع مستشفى المجاردة الجديد بسعة 200 سرير، وكان التعدي من الجهة الغربية.

وتم تدوين محضر بالأمر وكتابة مرئيات اللجنة، وهو أن يتم تعويض الصحة من الجهة الغربية للأرض المخصصة لهم. وتم رفع المحضر إلى وزارة الصحة بشأن الموافقة على القرار أو استعادة المساحة التي تداخلت مع مشروع مخطط الإسكان.

لا تراخيص بناء من البلدية

قال أحمد الشهري، أحد المستفيدين من مشروع الإسكان، إنه ذهب للبلدية من أجل الحصول على ترخيص بناء، ولكن ذكروا له أنهم لم يستلموه من وزارة الإسكان. أما عبدالله الشهري فأكد ذهابه للموقع ومعاينته ولاحظ أنه لم يتم تسويته، كما أن هناك مواقع فيها هبوط وليس فيها تصريف لمياه الأمطار.

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إيقاف تراخيص الكهرباء

قالت مصادر للصحيفة، إن هناك تعميما وصل لكهرباء المجاردة بشأن إيقاف تراخيص الكهرباء للمخطط حتى إشعار آخر. وكانت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بـوزارة الإسكان‬ قد أعلنت أنها تسلمت مخطط العبير‬ بمحافظة المجاردة بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف السيول. ويوفر المخطط 611 قطعة أرض سكنية على مساحة 759 ألف متر مربع.

وفي رد بلدية المجاردة على الاستفسار المرسل من «دوت الخليج» عن سبب عدم منح المواطنين المستفيدين تراخيص بناء، قالت البلدية إن الإسكان تجاوز على ما تم تسليمه لهم بصك شرعي ومخطط معتمد.