معايير جديدة للتحقق من دقة مسوحات الاستهلاك الغذائي

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة، ممثلة بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تعتزم الاستعانة ببيوت خبرة لتنفيذ مشروع يستهدف إنشاء وتطوير أدوات ومعايير مسوحات الاستهلاك الغذائي في المملكة العربية السعودية

وبحسب وثيقة المشروع -اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منها- يسعى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها من خلال هذا المشروع لبناء أدوات ومعايير دقيقة لمسوحات الاستهلاك الغذائي والتحقق من صحتها ودقتها، وذلك لدراسة الحالة التغذوية للمجتمع السعودي ورسم السياسات والبرامج الغذائية والصحية بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والتقليل من انتشار الأمراض غير السارية.

ويتضمن المشروع بحثا ميدانيا يتم من خلاله الحصول على معلومات وبيانات لإعداد معايير وقياسات تغذوية تساهم في بناء الأدوات ومعايير الاستهلاك الغذائي وتحديد صحتها ودقتها، والتي يمكن استخدامها في الدراسات والمسوحات التغذوية والصحية.

البند الرابع

توفير القوى العاملة الداعمة لتنفيذ المشروع في جميع مراحله.

إقامة ورش عمل تدريبية وعلمية.

نطاق عمل المشروع

البند الأول (المرحلة الأولى)

بناء وإعداد كتاب «أطلس الغذاء السعودي» للبالغين وللأطفال.

عمل دراسة للتحقق من صحة ودقة الكتاب.

البند الثاني (المرحلة الثانية)

تطوير والتأكد من دقة استمارة التكرار الغذائي.

البند الثالث (المرحلة الثالثة)

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بناء قاعدة بيانات لجمع وتحليل بيانات الأغذية المستهلكة في المملكة والتحقق من صحتها ودقتها.

توفير ودعم الأجهزة لجمع البيانات.

بيانات معرض فوديكس السعودية 2020

السعودية أكبر مستهلك للألبان خليجيا بأكثر من

60 % من حجم الاستهلاك

101 مليار ريال سوق الأغذية العضوية والصحية والمتخصصة في المملكة

81.3 مليار ريال التكلفة السنوية لتغليف الأغذية

82.5 مليار ريال مبيعات المطاعم

127.5 مليار ريال سوق خدمات الأغذية والتموين

3 مليارات رأسمال مبادرة المملكة للأمن الغذائي

131 مليارا قيمة واردات الأغذية المتوقعة في 2020

16.8 مليارا سوق الوجبات السريعة خلال السنوات الثلاث المقبلة