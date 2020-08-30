وادي الفقيه بالطائف دون خدمات الاتصالات

تصاعدت مطالب أهالي قرية وادي الفقيه بوادي ليه بطريق الجنوب بمحافظة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة لشركات الاتصالات المشغلة في المملكة، واستغربوا غياب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن دورها في محاسبة تلك الشركات التي لا توفر أي شبكة في القرى والمدن رغم المطالبات المتكررة والوعود لا تزال الاتصالات مقطوعة والشبكة غائبة والأهالي ينتظرون الفرج بتوفير مطالباتهم حسب وصفهم.

عدم التجاوب مع المطالبات

يقول المواطن محمد السالمي: «مشكلتنا مع شركات الاتصالات عدم التجاوب معنا في توفير بنية تحتية للاتصالات من اتصال وإنترنت، ونعاني من قطع المسافات للحصول على الإنترنت، ويتوجه البعض منا إلى قرى أخرى. ورغم أننا وصلنا عام 2020، لا تزال شركات الاتصالات تغرد خارج منظومة الاهتمام بتوفير تقنية الاتصال».

وأوضح السالمي أنهم رفعوا العديد من المطالات لكن دون فائدة تذكر، وقال: «تركت هذه الخدمات مهملة، فالشبكة المتوفرة تخص شركة الاتصالات السعودية ونعاني من ضعفها الشديد وتحتاج تقوية، أما الشركات الأخرى فهي غير متوفرة، وها قد بدأ العام الدراسي عن بعد ولا تزال الأمور معقدة ولا نستطيع أن نعلم أبناءنا في ظل الضعف الشديد لشبكة الإنترنت، والضحية هم الطلاب والطالبات وكذلك المعلمون والمعلمات».

هل تعلم هيئة الاتصالات

يقول مواطن آخر: «إذا كانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لا توجد لديها إحصائية أو خطة لتوفير شبكة الاتصال والإنترنت، فتلك مصيبة وإن كانت تعلم ولم تفعل شيئا فالمصيبة أعظم. نسمع عن خطط وتوفير جيل خامس لشبكة الاتصالات لدينا ولا يتوفر كل ما نسمع عنه من تصاريح الهيئة أو شركات الاتصالات فنحن في هذا العصر نحتاج توفير شبكة للاتصالات وباقي الخدمات من نت وكل ما يتعلق بها وهذا واجب على شركات الاتصالات توفيره لكافة الهجر والقرى والمدن».

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«دوت الخليج» تواصلت مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر البريد الإلكتروني [email protected] للرد على الاستفسارات المرسلة ولم يصلنا رد حتى مثول الخبر للنشر.

مشكلة قرية وادي الفقيه مع الاتصالات

معاملة لهيئة الاتصالات بمكة المكرمة برقم 54681 وتاريخ 24-5-1440

معاملة رقم 00-40-2503 وتاريخ 07-05-1440

يبلغ عدد سكان القرية 150 نسمة ولا توجد إلا شركة اتصالات واحدة تخدمهم