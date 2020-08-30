30 ريالا تكلفة التسجيل الواحد بمنصة مدرستي

فتحت العودة إلى التعليم عن بعد عبر منصة «مدرستي» الافتراضية التابعة لوزارة التعليم، خلال اليومين الماضيين، باب رزق جديد على الشباب والفتيات السعوديين، في تقديم خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في المنصة، وذلك بقيمة 30 ريالا، وانتشرت خلال اليومين الماضيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني، وعبر تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، إعلانات من مقدمي الخدمة.

وظهر جدل في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إيجابية التصرف وسلبية، حيث يرى البعض أنه مساعدة للناس الذين يجهلون التعامل مع التقنية مقابل مبلغ رمزي في حين اعتبر البعض أنه نوع من الاستغلال.

وقال فؤاد القطان «ولي أمر طالب»، إن شريحة واسعة من أولياء أمور الطلاب، يجهلون التعامل مع الأجهزة والمواقع والتطبيقات الإلكترونية، وأن السبيل الوحيد في الوقت الحالي، وبشكل عاجل، الاستعانة بمقدمي هذه الخدمة، ومن المتخصصين في ذلك، لضمان صحة ودقة التسجيل، حتى لا تكون هناك تبعات أخرى على تأخر الطالب في التسجيل بالمنظومة، موضحاً أن هذه الخدمة جديدة، وبالتالي لم يتمكن من تسجيل ابنه إلا من خلال مقدمي هذه الخدمة من الشباب المعروفين، وهي مرة واحدة، لا تعقبها تسجيلات في مواقع أخرى.