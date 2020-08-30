30 ريالا تكلفة التسجيل الواحد بمنصة مدرستي

وظهر جدل في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إيجابية التصرف وسلبية، حيث يرى البعض أنه مساعدة للناس الذين يجهلون التعامل مع التقنية مقابل مبلغ رمزي في حين اعتبر البعض أنه نوع من الاستغلال.
وقال فؤاد القطان «ولي أمر طالب»، إن شريحة واسعة من أولياء أمور الطلاب، يجهلون التعامل مع الأجهزة والمواقع والتطبيقات الإلكترونية، وأن السبيل الوحيد في الوقت الحالي، وبشكل عاجل، الاستعانة بمقدمي هذه الخدمة، ومن المتخصصين في ذلك، لضمان صحة ودقة التسجيل، حتى لا تكون هناك تبعات أخرى على تأخر الطالب في التسجيل بالمنظومة، موضحاً أن هذه الخدمة جديدة، وبالتالي لم يتمكن من تسجيل ابنه إلا من خلال مقدمي هذه الخدمة من الشباب المعروفين، وهي مرة واحدة، لا تعقبها تسجيلات في مواقع أخرى.
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