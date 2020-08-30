شراكة لتمكين اليمنيات اقتصاديا

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة فتيات مأرب لدعم رؤية المؤسسة في تمكين دور المرأة اليمنية اقتصاديا من خلال «مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية»؛ بهدف تطوير دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء مشاريع هادفة وفق أسس مهنية عالية وتخفيفاً من معاناة المرأة، وتوفيراً للحياة الكريمة لها ضمن مشاريع المملكة العربية السعودية التي تسهم في النهوض الاقتصادي باليمن.

ومثّل الجانب السعودي خلال التوقيع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، فيما مثّل الجانب اليمني رئيس مؤسسة فتيات مأرب ياسمين علي القاضي.

وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر خلال توقيع مذكرة التعاون أن هذا المشروع يعد أول مشروع يوقعه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع مؤسسة تنموية تقودها امرأة يمنية سواء في محافظة مأرب أو على مستوى الجمهورية اليمنية وأيضاً مسؤولة عن مشاريع لتمكين المرأة اقتصادياً وتمكين الشباب وتعزيز إمكانياتهم.

وأبان السفير آل جابر أن حاضنة الأعمال التي جُهزت وأعدت في مأرب ستكون عملاً نموذجياً لكل ما يمكن عمله في تمكين الفتيات والشباب في مأرب، التي ستنعكس إيجابياً على بقية محافظات الجمهورية اليمنية.

وأكد أن الدعم التنموي بمحافظة مأرب يأتي في جميع المجالات ومنها، الدعم للقطاع الصحي؛ حيث جهزت عدة مستشفيات عبر تأمين احتياجات العيادات من الأجهزة وتأمين سيارات الإسعاف وتجهيز غرف العناية المركزة إضافة إلى تجهيز العديد من المراكز الصحية في مأرب بالأجهزة الطبية.