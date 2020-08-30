وحدة للتعقيم المركزي بمستشفى المدينة المنورة

افتتح رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمود اليماني، قسم التعقيم المركزي بمستشفى المدينة المنورة بتكلفة تجاوزت 10 ملايين ريال. وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري أن مساحة قسم التعقيم الإجمالية بلغت 1400 متر مربع، مدعمة بوحدة تحلية مياه بطاقة إنتاجية 25 مترا مكعبا يوميا لضمان كفاءة إجراءات التعقيم والمحافظة على كفاءة عمل الأجهزة أطول فترة ممكنة. وأفاد زبيري أن القسم مزود بأحدث أجهزة التعقيم بالبخار أوتوماتيكية التحميل والتفريغ بعدد 4 أجهزة سعة كل منها 622 لترا ومزودة بأفضل جهاز لغسيل العربات والحاويات والطاولات سعة 4460 مترا.



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