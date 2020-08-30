القيادة تهنئ قرغيزستان وماليزيا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية القيرغيزية سورنباي جينبيكوف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس سورنباي جينبيكوف بمناسبة ذكرى الاستقلال، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، وراجيا لحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، إلى السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد أيضا برقية تهنئة، لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة ذكرى الاستقلال، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.