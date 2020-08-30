11 طنا سلال غذائية سعودية لجزيرة ميون في تعز

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 150 سلة غذائية، تزن أكثر من 11 طنا للأسر المحتاجة في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

خدمات علاجية

يواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 20 حتى 26 أغسطس 2020، في قسم التسجيل والفرز 648 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 121 شخصًا، وعيادة التنويم 34 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 648 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 614 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان اثنان، وصرفت الأدوية لـ764 مريضا، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

مشاريع المياه

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يواصل المركز السعودي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 20 حتى 26 أغسطس 2020، ضخ 287.000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413.000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معانته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

من جانب آخر، قامت المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، بتقديم مساعدات عاجلة لمتضرري السيول والأمطار في مدينة مأرب ومديرية الوادي التابعة لمحافظة مأرب، استفاد منها 2780 أسرة.

وتسعى المنظمة من خلال دعم المركز إلى تقديم المعونات الإنسانية وإيصالها بشكل عاجل إلى الأسر النازحة والمتضررة من كارثة السيول والأمطار التي اجتاحت محافظات ومدن الجمهورية اليمنية، مؤخرا. يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة بادر بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول في مختلف المحافظات اليمنية استفادت منها آلاف الأسر المتضررة، تنفيذا للتوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين في كافة دول العالم.