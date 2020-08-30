أمانة الجوف تبحث استلام الطرق بالنطاق العمراني

عقد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اجتماعا بمكتبه مع مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري، تفعيلا لاتفاقية تبادل مسؤولية الطرق بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والنقل، بحضور وكلاء الأمانة والمدراء المعنيين بفرع وزارة النقل، وتم التطرق لمسؤوليات الجهتين وفق الاتفاقية المشار إليها والتي تحدد مسؤوليات الجهتين وإشرافها على الطرق وفق موقعها من النطاق العمراني لمدن المنطقة وتجمعاتها العمرانية في مدن وقرى المنطقة وتوضيحها على الخرائط، وموقعها من حدود النطاق العمراني لكل مدينة وقرية.
كما تم الاتفاق على إطلاع الجانبين على نتائج الحصر والمسح، والتأكد من حالة الطرق ومكوناتها، وتحديد التكاليف التقديرية للصيانة والتشغيل، إلى جانب التقارير الهندسية عن سلامة الإنشاءات والجسور والعبارات، إضافة إلى الرسومات التنفيذية للإنشاءات والطرق.
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