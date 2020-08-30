جامعة جازان تستقبل العام الدراسي بخدمات متطورة

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها، وسخرت جميع إمكاناتها لبدء العام الدراسي الجديد إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة منسوبي الجامعة وطلبتها مع ضمان سير العملية التعليمية وتحقيق الجودة. فصول افتراضية أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق أن الجامعة أقرت عدة ضوابط لسير العملية التعليمية خلال الفصل الأول، تتضمن تدريس الجانب النظري من المقررات العلمية «عن بعد»، عبر فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني «البلاك بورد»، إضافة إلى قيام الكليات الصحية والعلمية والكليات الأخرى بتحديد آلية لتدريس المقررات التي لها جانب عملي أو سريري، بحيث تتم حضورياً أو بأسلوب التعليم المدمج، بما يضمن تحقق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم الجامعي. 100 تخصص يذكر أن جامعة جازان تضم أكثر من 60 ألف طالب وطالبة يدرسون في 23 كلية، تمنح 3 درجات علمية، هي: الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وتوفر الجامعة قرابة 100 تخصص نوعي ينسجم مع احتياجات سوق العمل ويتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



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