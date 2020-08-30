لجنة لمتابعة المشاريع والفرص الاستثمارية بالشقيق

وقفت لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ وإزالة القوارب التالفة أمس، والتي تهدف إلى الارتقاء بشواطئ محافظات ومراكز منطقة جازان، ومتابعة الخدمات المقدمة لمرتادي الشواطئ على أعمال بلدية مركز الشقيق. وبدأ الجولة بعرض مرئي للأعمال الخدمية والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية في الواجهة البحرية. وقد بدأت اللجنة جولتها بمرسى الصيادين والتأكد من إزالة القوارب التالفة التي أزالتها البلدية واللجنة المشكلة. كما وقفت اللجنة ميدانيا على الواجهات البحرية ومشاريع الصيانة القائمة في كل من الكورنيش الجنوبي والشمالي 1، التي شملت أعمال زراعة ودهانات، كما كان للجنة وقفة على مشروع مطعم السفينة الذي وصل لمراحل مقدمة، والمتوقع افتتاحة في ربيع هذا العام، والمنتجع السياحي الترفيهي الذي يقع على شاطى الشقيق، حيث تم استعراض التصاميم المقترحة لهذا المشروع الحيوي الكبير، وتم استعراض الفرص الاستثمارية المؤقتة والتي تعتزم البلدية طرحها لهذا العام.



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