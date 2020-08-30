الدفاع المدني بعسير تواجد مستمر بكافة مواقع ومداخل المنطقة

أكد الناطق باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير النقيب السيد للوطن أنه بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ضمن مبادرة (تنزه_بحذر) تم تغطية جميع المواقع الحرجة ذات الخطورة العالية والوجهات السياحية بالمنطقة، بخدمات الدفاع المدني، وعلى ضوء ذلك تم تمركز الفرق الموسمية في كل من متنزه السودة ومتنزه الحبلة، كذلك تحقيقاً لسرعة الاستجابة في أوقات الذروة عند مباشرةً فرق الدفاع المدني الحالات في الزحام، وحدوث الاختناقات المرورية، والخوف من عدم تحركها بسلاسة وفاعلية، والوصول للحالة في الوقت المناسب، بناءً على هذه المعطيات تم إعداد خطة عمليات مناسبة باستحداث فرق مهام وتدخل سريع، إضافة إلى دعم الموقف (في مدينة أبها والمواقع السياحية ذات الكثافة العالية) من الإدارات الميدانية وقوة طوارئ الدفاع المدني الخاصة بعسير، في مواقع فعاليات الصيف والطرق الرئيسية في أبها الحضرية، والمحافظات التي تتواجد بها فعاليات لموسم الصيف، حيث يكون التوزيع بحسب كل موقع وخطورته وحاجته للقيام بعملية المباشرة الأولية، والمساهمة في إيقاف الخطر في حينه لحين وصول الفرق الرئيسية والمباشرة من المراكز الرئيسية، فيما لا ننسى أن التنسيق مستمر ودائم مع جميع الجهات ذات العلاقة والشراكة في المنطقة، لتنفيذ تدابير واشتراطات وأعمال الدفاع المدني.



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