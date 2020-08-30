75 ألف طالب بجامعة طيبة إلى القاعات الافتراضية

عاد أكثر من 75 ألف طالب وطالبة إلى القاعات الافتراضية مع بداية الفصل الدراسي الأول بمختلف فروع جامعة طيبة بالمدينة المنورة والمحافظات اليوم الأحد، حيث حرصت إدارة الجامعة عبر وكالة الجامعة للشؤون التعليمية على انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 من خلال التعليم عن بعد. وأوضح رئيس الجامعة عبدالعزيز السراني أن الجامعة ومنذ قررت الوزارة إكمال التعليم عن بعد لمدة سبعة أسابيع في الفصل الدراسي الأول وهي تتابع تجهيز كل ما يخص نجاح العملية التعليمية عن بعد، خصوصا بعد نجاح تجربة إنهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي. وأكد أن الجامعة عملت على تجهيز المعامل وفق الاحترازات الوقائية فيما يخص حضور طلبة التخصصات العملية، كما أنها وفرت عددا من القنوات لتلقي الاستفسارات والاقتراحات وحل المشكلات وبخاصة للطلبة المستجددين كما أن الجامعة ومن خلال برنامجها للتحول الرقمي أعدت منصة خدمة تك والتي توفر العديد من الخدمات للطلبة، ما يغني الطلبة عن الحضور للجامعة.



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