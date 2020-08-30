السعودية اليوم / إحباط محاولات هجرة غير شرعية في تونس والقبض على 17 متورطاً



تونس 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

أحبط حرس الحدود البحري التونسي عدداً من عمليات الهجرة غير الشرعية أوقف على إثرها 17 مهاجراً غير شرعي.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن الحرس البحري بمحافظتي قابس ومدنين تمكن من إحباط محاولات هجرة غير شرعية انطلاقاً من السواحل التونسية في اتجاه السواحل الإيطالية، مشيراً إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

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22:37ت م

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