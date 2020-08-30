السعودية اليوم / رواندا تسجّل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



كيغالي 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجّلت راوندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 101 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الراوندية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 3843 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 16 وفاة.

// انتهى //

22:22ت م

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كيغالي 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجّلت راوندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 101 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأوضحت وزارة الصحة الراوندية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 3843 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 16 وفاة.// انتهى //22:22ت م0217

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