

أثينا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجّلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 157 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم إلى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 262 حالةً.

// انتهى //

21:57ت م

0211



أثينا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجّلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 157 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10134 حالةً.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم إلى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 262 حالةً.// انتهى //21:57ت م0211

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات كورونا في اليونان تتجاوز عشرة آلاف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.