السعودية اليوم / تعليم الجوف ينظّم ملتقى "إضاءات" لدعم أولياء الأمور



سكاكا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد "بنين" اليوم ملتقى "إضاءات" لتقديم الدعم لأولياء الأمور "عن بعد".

وهنّ مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الجميع بانطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً للطلاب دوام التوفيق والسداد.

وبيّن الدكتور الغامدي أن ملتقى إضاءات يأتي إدراكاً من الإدارة لمسؤوليتها المفصلية في هذا المنعطف التعليمي المستجد، للميدان التعليمي وقدرتنا التقنية والتعليمية المتوائمة مع متطلبات العصر، والملبية لرؤية المملكة 2030 التي قفزت بنا وسرّعت من وتيرة العمل والإنجاز.

مضيفا أنّ الأداء الحالي والمتوقع من الطلاب والطالبات سيحدث نقلة تعليمية وتقنية نوعية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد عبدالله بن صالح الملحق أن الملتقى احتوى على ثلاث إضاءات هي: "إضاءات تربوية، وإضاءات تعليمية ،وإضاءات تقنية ".

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21:28ت م

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