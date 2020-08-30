

الرباط 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1343 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1111 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 46355.

// انتهى //

21:08ت م

0200



الرباط 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1343 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 61399 مصاباً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1111 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 46355.// انتهى //21:08ت م0200

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجّل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.