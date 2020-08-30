السعودية اليوم / غينيا تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



كونكاري 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجّلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في غينيا ارتفع إلى 2205 إصابات، فيما استقرّ عدد الوفيات عند 34 وفاة.

// انتهى //

20:57ت م

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كونكاري 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجّلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في غينيا ارتفع إلى 2205 إصابات، فيما استقرّ عدد الوفيات عند 34 وفاة.// انتهى //20:57ت م0198

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