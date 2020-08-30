السعودية اليوم / تعليم الطائف يطلق الخطّة التجريبية لمنصّة مدرستي وخدمة الهاتف الإرشادي وتهيئة البيئة المدرسية التربوية



الطائف 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

انطلق اليوم العام الدراسي الجديد في مدارس تعليم الطائف ، وسط اهتمام ودعم يقدّم لتذليل العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية في التعليم "عن بعد".

وقد قرّر المدير العام لتعليم الطائف طلال بن مبارك اللهيبي تشكيل لجنة إشرافية برئاسته وعضوية مساعديه للشؤون التعليمية ( بنين ، بنات ) ومساعديه للشؤون المدرسية والخدمات المسانده ، وأيضاً عضوية عدد من الإدارات للقيام بعدة مهام بدءاً من اليوم ، تمثلت في متابعة

ودعم الميدان التربوي لبدء الدراسة "عن بعد "من خلال منصّة مدرستي ، ورصد التحديات والمعوّقات التي تواجه الميدان التربوي لتنفيذ التعليم عن بعد والعمل على وضع الحلول لها ، بالإضافة إلى تشكيل لجان تنفيذية بمكاتب التعليم ( بنين ، بنات ) ، ولجان تشغيلية بالمدارس ( بنين ، بنات).

كما أطلقت إدارة التعليم بالطائف، مع بداية العام الدراسي الجديد ، خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخِدْمات الإرشادية، لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة التعليم عن بعد ، التي تهدف إلى تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء

أمورهم والمعلمين خلال فترتين صباحية ومسائية ولمدة ثلاثة أسابيع ، أيام ( الأحد والاثنين والثلاثاء) للطلاب وأولياء أمورهم بحيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة (9 - 12) ظهرًا، فيما تبدأ الفترة المسائية من ( 5 - 7 ) مساءً.

كما واكب اليوم تعليم الطائف الرحلة التعليمية من خلال البدء في الزيارات الإشرافية الميدانية لأكثر من 500 مشرف ومشرفة تربوية للمدارس ، وذلك لمتابعة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بمنصة مدرستي وعن آلية التعامل مع أولياء الأمور لتسهيل العملية التعليمية وتقديم الدعم للميدان التربوي حول جميع الأمور المتعلقة بالتعليم عن بعد ، لضمان البداية الجادة للطلاب والطالبات دون عوائق ، كما وُضّحت الخطط البديلة في التعليم عن بعد سواء في قناة عين أو الزيارة الدورية للمدرسة إذا استدعت الحاجة لذلك.

وفي ذات السياق أوضح المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ، أن هذا اليوم يعد انطلاقة ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـمنصّة مدرستي ويعد أيضاً أسبوعاً دراسياً في التدريب والتهيئة لمساندة البيئة التربوية وتقديم الدعم الفني للجميع ، مشيراً أن الدور عظيم وتشاركي من منسوبي ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات وأولياء أمور في عملية التعلم عن بعد ، سائلاً الله العلي القدير التوفيق والنجاح للجميع في هذه الخطوة المباركة.

// انتهى //

20:57ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.