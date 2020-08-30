السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية ومركز أداء ينفّذان برنامجاً تدريباً حول مؤشرات الأداء الرئيسة



الرياض 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادبالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ( مركز أداء ) برنامجاً تدريبياً حول (مؤشرات الأداء الرئيسة KPIs ) ، بحضور ومشاركة 60 متدرباً من مديري عموم فروع الوزارة في المملكة ، ومساعديهم ، ومديري إدارات المساجد والدعوة في المحافظات ، من خلال النقل المباشر ( عن بعد ).

و يأتي البرنامج الذي قدمه عدد من المدربين بمركز أداء ضمن مشروع (التدريب عن بعد) الذي دشنه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

و استُعرض العديد من الموضوعات في هذا البرنامج ، تضمّنت مهام واختصاصات مركز أداء ، وعلاقته ببناء وتمكين ومتابعة أداء الأجهزة العامة . كما دارت العديد من النقاشات والمداخلات القيمة حول محتوى البرنامج .

ويأتي مشروع ( التدريب عن بعد ) ضمن تحديث وتطوير منظومة العمل الإداري بالوزارة ، بما يواكب أحدث النظريات والتقنيات الإدارية ، وتطوير القوى البشرية بوصفها إحدى المكونات الرئيسة في منظومة العمل الإداري .

// انتهى //

20:37ت م

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