السعودية اليوم / وقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية يبرم اتفاقية تعاون مع بر جدة خدمة للأهداف التنموية



جدة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

أبرم وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية البر بمحافظة جدة في إطار تفعيل الشراكات الإستراتيجية التي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية لبناء الإنسان وتنمية المكان .

ووقّع الاتفاقية عن الوقف الأمين العام للوقف لؤي بن همام طرابزوني، ومن جانب جمعية البر وقّعها المدير العام المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي وذلك بمركز عبدالكريم بكر الطبي لغسيل الكلى بجدة، كما تهدف لإسهام أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية في تحمل جزء من تكاليف المحاليل الطبية لجلسات مرضى غسيل الفشل الكلوي التابعة لجمعية البر بجدة .

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20:37ت م

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