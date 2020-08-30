السعودية اليوم / تعليم جازان يعقد "عن بعد" اللقاء الأول لقادة وقائدات المدارس ‬



‫ جيزان 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، اللقاء الأول لقادة وقائدات المدارس بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي وعدد من القيادات التعليمية وذلك عن بعد عبر منصة "زوم".‬

واستعرض اللقاء أهمية الشراكة بين الأسرة والمدرسة في دعم العملية التعليمية وأهمية المتابعة للطلاب والطالبات وتقديم التغذية الراجعة لمكاتب التعليم والإدارة عن سير العملية التعليمية، وتأكيد أهمية التقيد بما جاء في دليل حوكمة حسابات المدارس على مواقع التواصل وتسخيرها لخدمة العملية التعليمية بما يتوافق مع الدليل، بالإضافة إلى شرح عن نظام إدارة التعلم الإلكتروني (منصة مدرستي) والأدوات المتاحة فيها وآلية الدعم الفني واللجان المكلفة به في مكاتب التعليم .

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين قيادات المدارس والمدير العام والقيادات التعليمية حول العديد من الموضوعات كمنصة مدرستي ومهام قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات واستعراض أبرز التحديات التي قد تواجه القادة والقائدات وسبل حلّها من قبل الإدارات المعنية ومكاتب التعليم.

// انتهى //

20:36ت م

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