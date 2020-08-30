السعودية اليوم / لبنان تسجل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان 595 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 8642 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 4657، كما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 160 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

// انتهى //

19:58ت م

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بيروت 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 567 ضمن المُقيمين، و28 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات إلى 16870 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 8642 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 4657، كما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 160 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.// انتهى //19:58ت م0188

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