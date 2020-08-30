السعودية اليوم / أكثر من 5 آلاف مستفيد من الخدمات الصحية بمستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن



حفر الباطن 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

قدم مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن خدماته الاستشارية والدوائية وخدمة الطب المنزلي لـ5,366 مستفيدا ومستفيدة في ظل جائحة

وبلغ عدد الاستشارات النفسية المتعلقة بفيروس كورونا 1,337 استشارة ، وأوصلت 3420 وصفة علاجية إلى المرضى في منازلهم واستفاد من خدمة الطب المنزلي 871 مستفيداً، كما أصدر المستشفى من خلال خدمة إصدار التقارير الطبية عبر تطبيق الواتساب 230 تقريراً للمستفيدين.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها الدائم في توفير الخدمات الصحية والوقائية لجميع أفراد المجتمع.

// انتهى //

19:39ت م

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حفر الباطن 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسقدم مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن خدماته الاستشارية والدوائية وخدمة الطب المنزلي لـ5,366 مستفيدا ومستفيدة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد"COVID-19" .وبلغ عدد الاستشارات النفسية المتعلقة بفيروس كورونا 1,337 استشارة ، وأوصلت 3420 وصفة علاجية إلى المرضى في منازلهم واستفاد من خدمة الطب المنزلي 871 مستفيداً، كما أصدر المستشفى من خلال خدمة إصدار التقارير الطبية عبر تطبيق الواتساب 230 تقريراً للمستفيدين.وأكدت صحة حفر الباطن حرصها الدائم في توفير الخدمات الصحية والوقائية لجميع أفراد المجتمع.// انتهى //19:39ت م0187

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